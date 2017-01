O Consultório Municipal ficará na rua Ida Renesto Beretta, com área construída de 450,52m²

publicado em 10/01/2017

A licitação para construção do Consultório Municipal está em fase final

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Em outubro de 2014 foi divulgado que o Jardim das Carobeiras teria uma unidade de saúde. Agora, após mais de dois anos, parece que a obra começará a sair do papel. Na época, com a inauguração do Residencial Boa Vista, a previsão da Prefeitura de Votuporanga era a chegada de outros investimentos na região Oeste.

Em 2014, a ideia inicial era que os moradores do Residencial Boa Vista fossem atendidos no Consultório Municipal Doutor Oswaldo da Cruz Oliveira Júnior até a entrega da unidade do Jardim das Carobeiras.

De acordo com o Executivo, a licitação para contratação da empresa que construirá o Consultório Municipal do bairro Jardim das Carobeiras está em fase final. A empresa já foi classificada e atualmente o processo está em prazo de recurso, que segue durante esta semana. “Não havendo nenhum questionamento por parte das outras empresas, o contrato será assinado na próxima semana. A licitação seguiu normalmente os trâmites de aprovação interna, possibilitando o andamento do processo licitatório neste momento”, explicou.

O Consultório ficará na rua Ida Renesto Beretta, com área construída de 450,52m². A unidade contará com recepção, dois consultórios odontológicos, dois consultórios médicos, salas de vacina, coleta, procedimentos, curativos, atividades coletivas, acolhimento, observação, inalação, dispensação de medicamentos e agentes; além de administração, copa, banheiros, almoxarifado, arquivo, entre outras.

Ainda segundo a Prefeitura, o valor licitado é de R$ 690 mil, sendo R$ 512 mil de convênio com o Governo Federal e o restante em contrapartida com o Município. A previsão é que dentro de 15 dias a obra seja iniciada.