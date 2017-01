“Clube de Vantagens da ACV” oferece benefícios para empresários e funcionários do comércio local e seus dependentes, contribuindo para o movimento da economia local

publicado em 17/01/2017

Buscar alternativas para melhorar as vendas se tornou ainda mais necessário. Uma ferramenta de divulgação e descontos foi criada pela Associação Comercial de Votuporanga como suporte aos lojistas interessados em fortalecer seu negócio. Chamado Clube de Vantagens já registrou a adesão de cerca de 40 lojistas que oferecem as mais variadas vantagens aos participantes.

Um deles é o empresário Massen Salumi, da Loja Central, de Votuporanga-SP. Entre as medidas que vem implantando na loja, está a de se unir com outros empresários. “Quando analisamos o comércio como um todo, entendemos a necessidade de trabalharmos juntos, para que o setor se fortaleça”, lembra Massen.

Os descontos e promoções oferecidos pelos parceiros do Clube de Vantagens são divulgados no aplicativo “Compre em Votu” e pelos demais meios de comunicação da ACV. Podem ter acesso aos benefícios os lojistas e também seus funcionários e familiares. “Quem participa do Clube fica em evidência para mais de 15 mil pessoas. Com isso, a iniciativa agrega bons resultados para nossos comerciantes”, lembra Celso Penha Vasconcelos, presidente da Associação.

Se unir para conquistar ainda mais o mercado, é uma das alternativas mais indicadas e que vem sendo aplicada em todo o país. “É fundamental esse intercâmbio entre os comerciantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos estabelecimentos comerciais conseguiram superar a crise de 2007 por meio desse tipo de ‘associativismo’. Por isso, em tempos como os vividos atualmente, esse diferencial é muito interessante”, explica o consultor de marketing do Sebrae-SP, Guilherme Lui.

A empresa Plug Odontologia também faz parte do Clube. Colocar a marca em evidência foi o principal objetivo da empresa. “Achamos essa ideia interessante e realmente vantajosa. Acreditamos que para a clínica será uma ótima oportunidade para evidenciar a nossa marca e fortalecer nossos laços com os comerciantes e comerciários”, explica Gabriel Campi Rodrigues, Relações Públicas da unidade.

