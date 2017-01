Evento, que aconteceu em São Paulo, entre os dias 21 e 22 de janeiro, teve o objetivo de criar um espaço de aprendizado e conhecimento para os entusiastas da modalidade

publicado em 27/01/2017

O aluno do 7º período do curso de Educação Física (Bacharelado) da UNIFEV Joianderson Santos Matos, 20 anos, participou, entre os dias 21 e 22 de janeiro, do 1º Congresso Brasileiro de Futebol Americano.

O evento, que aconteceu em São Paulo, teve o objetivo de criar um espaço de aprendizado e conhecimento para todos os entusiastas da modalidade, reunindo nomes respeitados nas áreas acadêmica e profissional.

“Foi incrível participar do encontro. Como estudante e atleta do Futebol Americano, tive a oportunidade de debater diversos assuntos sobre o esporte com os melhores. A categoria é uma das que mais cresce no Brasil, e o projeto surgiu para fortalecer esse movimento. Fiquei muito feliz em fazer parte disso tudo”, afirmou Matos.