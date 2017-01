Quem voltou a ser alvo dos holofotes da política votuporanguense ontem foi o ex-prefeito Junior Marão (PSDB)

publicado em 27/01/2017

O ex-prefeito Junior Marão esteve ontem no Paço Municipal

Quem voltou a ser alvo dos holofotes da política votuporanguense ontem foi o ex-prefeito Junior Marão (PSDB), que esteve no gabinete do atual chefe do Executivo, João Dado (SD), para a assinatura do contrato da vicinal Adriano Pedro Assi, a Estrada do 27.

O ex-prefeito disse estar muito feliz com a assinatura do contrato e consequentemente o início das obras, uma vez que as melhorias são esperadas há bastante tempo.

Após o ato, Marão conversou rapidamente com o jornal A Cidade. Ele comentou especulações sobre uma possível saída dele do PSDB. De acordo com o ex-gestor público, no momento ele não está preocupado em pensar sobre política, mas garantiu a permanência na sigla. “Voltei de férias recentemente, então ainda não decidi sobre o futuro na política”, contou.