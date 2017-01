Prêmios foram entregues à duas mulheres de Votuporanga

publicado em 19/01/2017

Da redação

A promoção “Sonho de Natal” da Associação Comercial de Votuporanga entregou na manhã desta quinta-feira um carro e uma moto 0 km à duas mulheres da cidade, no auditório da ACV. Márcia O. Soares foi a ganhadora do carro e Martha Munhoz ganhou a moto. A promoção foi realizada de 1 a 31 de dezembro no comércio da cidade.

Segundo Márcia Soares, ganhadora do carro, a premiação veio em uma boa hora e deve ajudar nas despesas da casa. “Meu esposo está desempregado há um ano, por isso vamos vender o carro para ajudar a pagar as contas. Foi uma emoção muito grande ganhar este prêmio”, disse.

Já a ganhadora da moto, Martha Munhoz, também ficou feliz com o sorteio. “Fiquei sabendo por uma ex-aluna e fiquei muito feliz. Foi uma surpresa e um grande presente de início de ano”, afirmou.

A promoção distribuiu mais de 250 mil cupons, entre preenchidos manualmente e eletronicamente, pelas lojas associadas.

A próxima ação da Associação Comercial é a Semana do Consumidor, que acontecerá de 6 a 10 de fevereiro. Neste período, quem comprar no comércio local terá acesso a ofertas diferenciadas, além de condições especiais de pagamento. (Colaborou Gabriele Reginaldo)