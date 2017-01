Evento beneficente será em abril; diretoria também aproveitou a reunião para falar de itens como realização de feiras, consolidação do calendário de eventos de Votuporanga e planejamento na execução da decoração natalina

publicado em 24/01/2017

A ACV – Associação Comercial de Votuporanga promoveu na manhã desta terça-feira (24/1), reunião com a primeira-dama e presidente do FSS - Fundo Social de Solidariedade, Mônica de Carvalho. Na oportunidade, ficou confirmado o apoio do FSS para a realização do Encontro de Mulheres ACV que será promovido no dia 26 de abril, às 20h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, com a presença da jornalista e fundadora do “Escola de Você”, Natália Leite. Evento será beneficente.

A iniciativa será promovida pela Associação com o objetivo de reunir mulheres votuporanguenses para debater o tema “O segredo do sucesso”. A jornalista Natália Leite é sócia da jornalista Ana Paula Padrão no “Escola de Você”, que promove cursos online gratuitos focados no aprimoramento pessoal e profissional.

“Neste encontro queremos reforçar a importância do nosso papel na sociedade. Desta vez, a ideia é que a reunião também possa angariar doações que serão destinadas para alguma entidade beneficente”, explica a empresária Elza Mara Pignatari Pinzan, secretária adjunta da ACV.

Para Mônica, a ideia de organizar este encontro e ainda colaborar com entidades é muito positiva. “Gostei muito de conhecer a iniciativa e mais feliz ainda em saber que este evento pode converter em benefícios para algumas entidades”, diz a presidente do FSS.

No dia 17 de fevereiro, a ACV promove o 2º Encontro de Mulheres que abordará o tema “Qual é a sua imagem?”, com Grazi Cavenhaghi. As vagas são limitadas. Podem participar, empresárias, esposas de empresários e convidadas. Saiba mais pelo telefone (17) 3426-4044.

Eventos beneficentes

A diretoria da ACV também aproveitou o encontro para apresentar outros pontos que já estão sendo trabalhados pela Associação. Entre eles, a busca de apoio da Prefeitura de Votuporanga e do FSS para reforçar que os eventos públicos e beneficentes no município contem exclusivamente com a presença das empresas da cidade.

“Realmente é justo que nossos empresários tenham prioridade, afinal são eles que ajudam diariamente nossas entidades e também contribuem de forma indireta, gerando emprego e renda”, destaca Mônica de Carvalho, que se dispôs a ajudar na divulgação da ideia.

Calendário de eventos de Votuporanga

A unificação do calendário de eventos de Votuporanga foi outro ponto discutido. Em vigor desde o fim do ano passado, a ACV já disponibilizou espaço no site www.acvnet.com.br para publicação de eventos na cidade, afim de que as datas não se coincidam.

“Desta maneira, todos conseguem programar seus eventos, sem confrontar com outro. A população também pode se organizar para participar e contribuir”, reforça o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, presidente da Associação Comercial.

O Fundo Social, através da primeira-dama, vai apoiar a iniciativa com à disponibilização do link também no site da Prefeitura.

Decoração de Natal

Entre os temas da reunião a Associação Comercial também solicitou um planejamento para a execução da decoração natalina. Durante a reunião, Mônica colocou a disposição a equipe do Fundo Social para viabilizar a execução dos enfeites com antecedência.

“Podemos pensar, junto com outras Secretarias, em envolver os atendidos dos nossos projetos na elaboração de itens decorativos. O nosso intuito também é iniciar esse passo o quanto antes”, reforça Mônica.