Já estão abertas as inscrições para as escolinhas de futsal da Prefeitura de Votuporanga. As aulas são voltadas para crianças e jovens, a partir de 5 anos, e acontecem no Ginásio Municipal “Hernani de Mattos Nabuco", no bairro Vila América, sob a responsabilidade da Secretaria de Esporte e Lazer.

De acordo com o responsável, Sidnei Santana, o Pigmeu, "o trabalho será realizado para formar equipes, com o objetivo de possibilitar que o município venha a disputar vários torneios no decorrer do ano".

As aulas obedecem a um calendário específico, durante toda a semana e nos dois períodos, manhã e tarde, com estruturação por idade. "A inscrição e aulas são gratuitas, sendo necessário apenas que, na matrícula, o interessado esteja acompanhado por pais ou responsáveis legais, levando consigo o documento de identidade, que pode ser a certidão de nascimento ou cédula de identidade, o RG", informa Pigmeu.