Encontro de jogos de tabuleiros modernos terá início às 15h, no Centro Cultural

publicado em 27/01/2017

Neste sábado (28/01), a partir das 15h, o Centro de Informações Culturais e Turísticas Marão Abdo Alfagali recebe a 2ª edição do Toca do Tabuleiro – Encontro de Jogos de Tabuleiro Modernos de Votuporanga. O evento é gratuito e reunirá jogadores interessados em explorar ou conhecer melhor o universo dos chamados boardgames.

Também conhecidos como jogos de tabuleiro modernos, os boardgames são inspirados em títulos clássicos como War, Banco Imobiliário e Jogo da Vida, porém mais sofisticados, aproximando-se, muitas vezes, dos videogames.

Nesta edição, o Toca do Tabuleiro conta com o apoio de importantes empresas do mercado de jogos, como as editoras Galápagos e Geeks n’ Orcs e as lojas Bravo Jogos e Lúdica.

O evento é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.em parceria com a Unifev – Centro Universitário de Votuporanga.

Serviço:

Toca do Tabuleiro – 2ª edição

Data: Sábado, 28 de janeiro

Horário: das 15h às 20h