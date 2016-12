Além do caso positivo do zika vírus, um caso de chikungunya foi notificado pela Secretaria de Saúde e aguarda resultado

publicado em 21/12/2016

Também foram registradas 2.766 suspeitas de dengue e 767 casos positivos da doença

Da Redação





Votuporanga registrou nas duas últimas semanas mais um caso positivo de zika vírus e um caso suspeito da doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os casos foram registrados em bairros distintos. Além do zika vírus, um caso de chikungunya é considerado suspeito e aguarda resultado.

No total, a cidade já registrou 12 casos positivos e 38 suspeitas de zika vírus. Já a doença chikungunya registrou um caso positivo e 13 suspeitos. Também foram registradas 2.766 suspeitas de dengue e 767 casos positivos da doença.

O caso positivo da doença zika foi registrado em uma mulher de 33 anos, residente do bairro Cecap, e foi encerrado como positivo por critério clínico epidemiológico. Segundo a pasta, o estado de saúde da paciente é estável. Já o caso suspeito é em uma gestante de 23 anos, moradora do bairro Palmeiras I, que foi notificada no último dia 14 deste mês e aguarda resultado.

O caso de chinkungunya foi notificado nesta segunda-feira (19), em um homem de 47 anos, morador do bairro Vila Marin. Segundo a Secretaria, o caso aguarda o resultado e o estado de saúde do homem é estável.

A pasta afirma que para o controle das doenças, as orientações e ações são as mesmas: destruição de criadouros, uso de repelentes, bloqueios e pulverização. “A Secretaria de Saúde orienta a população para o controle da doença no município, incluindo, recolher os criadouros existentes nos quintais, retirando a água acumulada após as chuvas, a fim de se evitar o surgimento de larvas e mosquitos do Aedes aegypti”, afirmou.

(Colaborou Gabriele Reginaldo)