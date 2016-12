O seu nome foi anunciado pelo prefeito eleito Luiz Fernando Machado (PSDB)

publicado em 30/12/2016

Eduardo estará à frente da Agricultura e Abastecimento

A pasta da Agricultura e Abastecimento da Prefeitura Municipal de Jundiaí está nas mãos de um votuporanguense. Trata-se do professor mestre Eduardo José da Silveira Alvarez, filho do empresário e contabilista aposentado Jaime Alvarez Gil. Com graduação em Zootecnia pela Faculdade de Uberaba e mestrado em agricultura pela UNESP de Jaboticabal, Eduardo Alvarez se revelou pelo serviço prestado na sua área de atuação naquela cidade.

O seu nome foi anunciado pelo prefeito eleito Luiz Fernando Machado (PSDB), durante coletiva de imprensa no Center Park Hotel, no último dia 21.O novo prefeito, que será empossado amanhã, adotou naquela cidade uma nova forma de governo. Ao apresentar sete plataformas de gestão (e não mais secretarias) como frentes principais da administração, o prefeito adiantou ainda corte de 20% sobre as atuais pastas. As sete plataformas anunciadas são: Finanças, Governança e Transparência; Desenvolvimento Sustentável: Inclusão e Desenvolvimento Social, Saúde e Qualidade de Vida, Educação e Cultura; Segurança Municipal e Proteção ao Cidadão; Desenvolvimento Econômico e Emprego. Em cada uma dessas plataformas haverá “unidade de gestão” com gestores técnicos.O novo modelo administrativo tem como lema “A vez do Futuro” que foi o lema da sua campanha política.





Homenagem

O votuporanguense Eduardo Alvarez está em Jundiaí desde o ano 2000. No dia 26 de agosto, ele recebeu o título de Cidadão Honorário de Jundiaí, numa Sessão Solene realizada no Teatro Municipal, ao lado de outras personalidades locais. A Câmara Municipal na apresentação do homenageado inseriu: “Embora o valor dos homenageados suplante o valor deste reconhecimento, sentimo-nos ao dever de lhes prestar esta reverência. E que nós, meros coadjuvantes, possamos ter a sabedoria necessária para absorver um pouco de seus exemplos”, proclamou.

A história