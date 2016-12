"Foram três mandatos consecutivos como legislador nesta Casa de Leis, e me orgulho muito em ter realizado um trabalho altamente produtivo em prol às nossas entidades filantrópicas e às nossas famílias carentes"

publicado em 27/12/2016

O vereador Osvaldo Carvalho (PMDB) encerra o seu terceiro mandato como legislador na Câmara Municipal de Votuporanga no próximo dia 31, mas já usou a tribuna da Casa de Leis para apresentar um balanço dos seus três mandatos consecutivos como parlamentar. São 12 anos de prestação de serviço à comunidade de Votuporanga.

Como uma forma de agradecimento pela confiabilidade ao longo desses anos e uma prestação de contas, Osvaldo Carvalho fez um balanço do seu trabalho como vereador e apresentou números que impressionam, principalmente pelo trabalho desenvolvido em prol às entidades assistenciais do município.

Satisfeito com o trabalho realizado, Osvaldo ressaltou que, mesmo não tendo um mandato público em 2017, vai continuar desenvolvendo projetos e buscando recursos para a continuidade de programas de agricultura familiar que atendem diretamente as cooperativas e, consequentemente, as entidades beneficentes.

"Foram três mandatos consecutivos como legislador nesta Casa de Leis, e me orgulho muito em ter realizado um trabalho altamente produtivo em prol às nossas entidades filantrópicas e às nossas famílias carentes. Deixo a vereança com o sentimento do dever cumprido, satisfeito em poder contribuir e ajudar famílias carentes, crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais, etc. Mesmo não tendo cargo eletivo no próximo ano, estarei à disposição de nossa comunidade", conta Osvaldo.

Em discurso proferido recentemente na tribuna legislativa, Osvaldo fez questão de mostrar uma apresentação no telão da Câmara que retrata o seu comprometimento com a comunidade do município nos últimos 12 anos. Osvaldo, por exemplo, é o autor da resolução que instituiu o Momento de Reflexão, implantado em junho de 2007, após a abertura das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, que consiste na leitura de um trecho da bíblia sagrada.

Foram centenas de ofícios e reivindicações em busca de recursos e projetos diretamente ligados a agricultura familiar, junto a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) do Governo Federal. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), instituído pelo Governo Federal, atendeu 80 municípios desde 2007, 403 entidades filantrópicas e 96 mil pessoas beneficiadas, totalizando um recurso na ordem de R$ 2,2 milhões.

Osvaldo também foi o intermediador junto a usinas de açúcar e álcool de Votuporanga e da região para liberação de toneladas de feijão e açúcar, totalizando 40 entidades beneficiadas com esta iniciativa. Por intermédio de Osvaldo Carvalho, a Conab destinou para Votuporanga, desde 2007, 43 mil quilos de farinha de mandioca, diretamente entregue ao Fundo Social de Solidariedade e às famílias carentes.

De 2006 a 2011, a Usina Noroeste Paulista doou 86 mil quilos de açúcar, num total de 1.720 sacas de 50 quilos, perfazendo um valor de R$ 129 mil. Em seu mandato como vereador, outra grande conquista de Osvaldo diz respeito ao Armazém da Coacavo, que foi conveniado pelo Governo Federal para abrigar e destinar os alimentos às entidades. Osvaldo também é o autor da lei municipal que institui a Política de Incentivo e Apoio ao Cooperativismo em Votuporanga.

Depois da atuação de Osvaldo Carvalho junto ao então deputado estadual Paulo Barbosa, uma das notícias que agradou em cheio a comunidade religiosa do município foi a confirmação da transmissão em canal aberto do sinal da TV Canção Nova em Votuporanga.

O vereador do PMDB também é o autor do abaixo-assinado de moradores que pediam a execução de asfalto na avenida Conde Francisco Matarazzo e Germano Robachi. Por intermédio dos deputados Barros Munhoz e Paulo Barbosa, o Governo liberou recursos na ordem de R$ 1 milhão para essa obra. Osvaldo também buscou junto ao deputado estadual Davi Zaia a entrega de 65 escrituras ou hipotecas das casas da CDHU do bairro Cecap II.

Na área da Saúde, o vereador aponta a busca junto a Prefeitura de apoio necessário para a construção do Consultório Municipal de Saúde do bairro Cecap II. Na busca de melhorias para áreas de lazer a população, Osvaldo, junto ao deputado Arnaldo Jardim, conseguiu a liberação de uma verba de R$ 300 mil para a remodelação do Bosque dos Macacos, no bairro Parque das Nações e outros R$ 200 mil para construção da praça do bairro Cecap II, na rua Riolândia.

Em termos de pavimentação asfáltica, o vereador interferiu na situação da rua da Colônia da Fepasa, atendendo antigo anseio daqueles moradores, como também a retirada de sucatas de vagões e outros materiais da empresa de ferrovia. Osvaldo também buscou junto à esfera estadual recursos para a pavimentação asfáltica da avenida República do Líbano, no valor de R$ 700 mil.

Atendendo a seu pedido, os deputados Davi Zaia, Paulo Barbosa, Arnaldo Jardim e Itamar Borges, destinaram R$ 310 mil para entidades do município. Osvaldo Carvalho também orgulha-se de um espaço conquistado para sediar a Associação de Moradores do bairro Colinas.

No setor habitacional, Osvaldo viabilizou junto a CDHU a liberação de 454 casas populares. Entre outros feitos, o vereador ainda intermediou as obras do córrego Boa Vista e da instalação de academia a céu aberto e uma unidade do Acessa São Paulo para o distrito de Simonsen. Ele também criou cooperativas de apoio às costureiras e podadores de árvores.

O parlamentar disse que obteve muitas vitórias, sempre em nome da população, “principalmente das pessoas mais sofridas e necessitadas”. Ele contou que sente orgulho de ter trabalhado diuturnamente para colocar um pouco de paz em muitos corações, serenidade em muitos lares e, principalmente, pratos de comida em muitas mesas. “Trabalhei nessa Casa de Leis sempre atento para que as atividades legislativas fossem cumpridas dentro da ética, decência, dignidade e honestidade”, comentou.

No balanço apresentado pelo vereador, somados os recursos para as valiosas entidades assistenciais totalizam R$ 3.384 milhões. A Conab liberou para o município: 24 toneladas de açúcar, 12 toneladas de leite em pó, 45 toneladas de trigo, 306 toneladas de feijão, perfazendo em doação de alimentos 387 toneladas, num valor representativo de R$ 1,467 milhão. Para a Cooperativa dos Apicultores do Noroeste Paulista foram destinados R$ 300 mil e para a Codafavo, R$ 1,6 milhão.

Osvaldo viabilizou ainda recursos para a construção da Praça dos Macacos, no Parque das Nações, para a sede do Banco de Alimentos, para a Casa de Apoio ao Produtor Rural, para a sede da Coapinps, entre outros, num total de R$ 18,3 milhões.

Realizações como presidente da Câmara Municipal

Osvaldo Carvalho presidiu a Câmara Municipal no biênio 2009/2010 e como presidente atuante conquistou importantes recursos junto ao Governo do Estado e da União para a construção de praças públicas, Centro de Convivência do bairro Sonho Meu e obras de infraestrutura da avenida República do Líbano.

Na gestão de Osvaldo como presidente do Legislativo foi instituido a retransmissão às terças-feiras das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes pela TV Unifev. Ele também criou a modalidade pregão na compra de produtos e utensílios para a Casa de Leis, o que gerou economia e transparência com os recursos públicos. Ainda na gestão de Osvaldo Carvalho, o plenário foi reformado, além de outras dependências do Palácio 8 de Agosto. Para dar voz à população, ele também fez questão de criar a Ouvidoria da Câmara Municipal.

Em recente discurso na Câmara Municipal, Osvaldo Carvalho (PMDB) citou uma passagem da Carta de Paulo a Timóteo para resumir seus anos de trabalho como vereador: “chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé”.