publicado em 31/12/2016

As paróquias de Votuporanga divulgaram os horários das celebrações de Ano Novo. São horários diferentes nas igrejas para os fiéis.

No dia 31, a Catedral Nossa Senhora Aparecida promove a missa às 19h, presidida pelo bispo dom Moacir Aparecido de Freitas. No dia domingo (1º), às10h, o padre Luiz Carlos Marton é o celebrante da missa. Ainda no domingo será realizada uma missa às 19h, presidida pelo padre Gilmar Margotto.

A paróquia Santa Luzia celebra duas missas de Ano Novo. Uma hoje, às 20h, e outra amanhã, às 19h. Quem faz a celebração da palavra é o padre Geomar Alves dos Santos.

O padre Carlos Rodrigues dos Santos celebra a missa de ano novo hoje, às 20h, e amanhã, às 19h30, na paróquia São Bento.

A paróquia Senhor Bom Jesus tem três horários de missas. Hoje, a celebração de Ano Novo começa às 19h. Amanhã são dois horários: às 9h e às 19h, presididas pelo pároco Marcio Tadeu.

A paróquia São Cristóvão celebra a missa hoje, às 21h, e amanhã, às 19h. O padre Ademir Batista da Silva é o responsável pela celebração da palavra.