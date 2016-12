Inscrições devem ser feitas pessoalmente ou por meio de procuração com firma reconhecida, no Câmpus Centro, até o dia 24 de dezembro

publicado em 16/12/2016

A Unifev abriu um processo seletivo para a contratação de dois pintores e dois serventes de pedreiro.

Os interessados devem se inscrever pessoalmente ou por meio de procuração com firma reconhecida, entre os dias 16 e 24 de dezembro, na Central de Relacionamento do Câmpus Centro, das 9h às 21h45 (segunda a sexta-feira) e das 8h às 11 horas (sábado).

O processo seletivo será realizado em duas etapas, uma avaliação escrita (abordando conhecimentos específicos da área e atualidades) e outra profissional (entrevista e análise de currículo). A relação dos inscritos será divulgada no dia 26 de dezembro, no site da Instituição (www.unifev.edu.br).

O resultado final será publicado no dia 09 de janeiro, a partir das 17 horas, no mesmo endereço eletrônico.