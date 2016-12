Atacante de 27 anos chega do São Caetano e deve ajudar a formar setor ofensivo de qualidade na disputa da Série A2 de 2017

publicado em 21/12/2016

Pikachu já veste a camisa do CAV e participa dos treinamentos com o restante do grupo

O elenco do Clube Atlético Votuporanguense teve on tem o reforço de mais um atleta para o setor ofensivo. Trata-se do atacante Uálisson Pikachu, que estava acertado há alguns dias com a Alvinegra e agora já treina com o time que se prepara para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2017.

O jogador chegou pela manhã à Arena Plínio Marin, foi apresentado ao restante do grupo e ainda no início do dia viajou com o elenco para a cidade de Floreal, onde ocorreu o treinamento sob o comando do técnico Ito Roque. O jogador atuou recentemente pelo São Caetano na Copa Paulista. Antes disso, fez uma bela campanha no início do ano da Série A2 pelo Barretos.

Já com a camisa do CAV, disse que espera uma boa passagem pelo time de Votuporanga. “Expectativas das melhores. Fui muito bem recebido. Todos aqui têm um objetivo só, levar o time à classificação. Vamos dar continuidade ao trabalho, com um elenco forte, qualificado”, comentou