Muita emoção na grande final do Torneio de Verão que aconteceu neste domingo (18/12), no Clube dos 40. As equipes Sonho Meu e São Cosme foram as grandes campeãs, depois de jogos eletrizantes.

Na categoria Aspirantes, São Cosme F.C. tornou-se campeão ao vencer por quatro a dois Sonho Meu F.C. Entre os titulares, o Sonho Meu F.C. ficou com o título ao ganhar com contagem mínima do São Cosme F.C.

O campeonato foi organizado por Ivan Cardoso, que é um dos diretores do Time do Barreiro e contou com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Votuporanga, do vereador Walter José dos Santos e Rodrigo Ortiz, da Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga (ARAV).