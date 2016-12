O legislador contou que viveu muitas e intensas batalhas no Poder Legislativo ao longo de 12 anos de vida pública

publicado em 20/12/2016

Osvaldo Carvalho (PMDB)

Daniel Castro

Em seu discurso de despedida da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite de ontem, o vereador Osvaldo Carvalho (PMDB) citou uma passagem da Carta de Paulo a Timóteo: “chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé”.

O legislador contou que viveu muitas e intensas batalhas no Poder Legislativo ao longo de 12 anos de vida pública, porém nunca fugiu ou se omitiu de defender os interesses da comunidade, portanto acredita que fez um bom trabalho.

Osvaldo relatou que ganhou muitos amigos e companheiros de trabalho, que o ajudaram a trabalhar pelas causas públicas. “Também, como é normal, muitos me combateram, me desafiaram e com eles eu cresci, superando dificuldades, vencendo obstáculos e barreiras, aprendendo a conviver com as diferenças e com os diferentes. A todos, agradeço”, falou.

O parlamentar disse que obteve muitas vitórias, sempre em nome da população, “principalmente das pessoas mais sofridas e necessitadas”. Ele contou que sente orgulho de ter trabalhado diuturnamente para colocar um pouco de paz em muitos corações, serenidade em muitos lares e, principalmente, pratos de comida em muitas mesas. “Trabalhei nessa Casa de Leis sempre atento para que as atividades legislativas fossem cumpridas dentro da ética, decência, dignidade e honestidade”, comentou.