De acordo com a Prefeitura, o projeto é de 2010 e teve atraso na obra por falta de repasses do Governo Federal

publicado em 17/12/2016

O complexo promete atender toda a região do bairro Chácara Paineiras e adjacências

Da redação





O terceiro Complexo Es portivo de Votuporanga, “Victor Hugo Garcia Jorge”, será inaugurado hoje, às 10h, na rua das Paineiras, no bairro Chácara Paineiras, depois de ter sido anunciada a última entrega do local para o primeiro semestre deste ano, o que não ocorreu.

Segundo a Prefeitura, o projeto é de 2010 e teve atraso na obra por falta de repasses do Governo Federal. “Houve atraso no repasse de recursos do governo federal, o que fez com que a obra fosse reprogramada pela Caixa Econômica Federal”, explicou.

O local tem um investimento de R$ 1.068.079,73, sendo R$ 975 mil da União e o restante de contrapartida do município. O espaço conta com cinco quiosques, lanchonete, quadra poliesportiva, e outros serviços que beneficiarão a comunidade na área de esporte e lazer.

De acordo com o Executivo, a Secretaria de Esporte e Lazer pretende beneficiar em torno de 1.200 novos alunos com aulas de hidroginástica, futsal, futebol, academia ao ar livre e bocha. “Os interessados poderão fazer a inscrição a partir de segunda-feira (19), das 8 às 17h, na sede administrativa que estará no local”, afirmou.