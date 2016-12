As personalidades receberam na noite de ontem quatro Títulos de Cidadão Votuporanguense e três Insígnias de Honra ao Mérito

publicado em 20/12/2016

O médico cardiologista Mauro Esteves Hernandes recebeu a Insígnia de Honra ao Mérito, proposta concedida pelo vereador Eliezer Casali (PV)

Após a 46ª Sessão Ordiná ria da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite de ontem (19), sete personalidades foram homenageadas e receberam quatro Títulos de Cidadão Votuporanguense e três Insígnias de Honra ao Mérito.

Quatro pessoas receberam Título de Cidadão: o empresário artístico Marcos Rogério Mioto, por meio de proposta do vereador Silvio Carvalho, o Silvão (PSDB); o promotor de Justiça, José Vieira da Costa Neto (proposta de Gilmar Aurélio, o Gaspar, do Solidariedade); a deputada federal Jéssica Sales (autoria de Edilson do Santa Cruz); e o delegado seccional de Polícia, Osny Marchi (vereador Emerson Pereira).

Outras três pessoas receberam a Insígnia de Honra ao Mérito, homenagem concedida aos votuporanguenses. Foram agraciadas a presidente da Apae (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) de Votuporanga, Marcia Gianotti (proposta do vereador Matheus Rodero); a secretária municipal de Assistência Social, Marli Beneduzzi Pignatari (também de Matheus); e o médico cardiologista Mauro Esteves Hernandes, por meio de proposta do vereador Eliezer Casali (PV).

Em seu discurso, o delegado Osny disse receber a homenagem com grata satisfação, uma vez que mostra o reconhecimento da comunidade pela sua atuação. “Aproveito para dividir essa honraria com todos os policiais civis de toda a região”, resumiu. Ele agradeceu todos os vereadores, em particular o autor da homenagem, e comentou sobre suas conquistas dentro da Polícia Civil. Entre as citadas, está a reforma de várias delegacias.

Já o promotor José Vieira agradeceu a honraria e disse ser uma gentileza da Casa de Leis, já que ele teve várias oportunidades e conquistas na cidade. “Hoje sou votuporanguense, não pensava em ficar por tanto tempo na cidade e escolhi morar aqui porque é uma terra atrativa, da qual não quero partir”.

O empresário Marcos Mioto destacou que faz questão de levar o nome de Votuporanga para todos os lugares que vai. “Eu também falo para o meu filho (Gustavo) falar que é daqui, mas falar com orgulho e de boca cheia”, disse. Ele contou que muitas pessoas perguntam o motivo dele não ter seu escritório em São Paulo, e o empresário responde que gosta muito de estar em Votuporanga.

Em seu agradecimento, o médico Mauro Esteves Hernandes disse louvar a Deus pela sua família e por atuar na área em que é apaixonado. A medicina, explicou, em parte surgiu do seu pai, que era médico. “Ele trabalhou muito. Já a minha paixão por ensinar, acho que veio da minha mãe”, falou. Ele agradeceu o autor da homenagem Eliezer e todos da Câmara.

Já Marcia Gianotti agradeceu Matheus Rodero pela honraria. “Obrigado pelo carinho que você sempre teve comigo e com toda a instituição”, disse. Ela agradeceu o seu marido por sempre estar ao seu lado e ressaltou que trabalha na “escola da vida”, que a transformou em uma pessoa melhor do que ela era. “Quero dividir essa honraria com os funcionários. São 42 e eu dedico a vocês essa honra que eu recebo agora”, resumiu.

Marli Pignatari contou que é uma grande satisfação receber a homenagem da Câmara. Ela frisou que tem um profundo carinho por todas as pessoas que atendeu no município e agradeceu Matheus Rodero e o prefeito Junior Marão por lhe dar a oportunidade de trabalhar em seu mandato. Em sua fala, ela ressaltou a importância do trabalho com a Assistência Social. “Temos que ser protagonistas na luta por uma nova sociedade para todos. Temos que desenvolver políticas públicas para ajudar as parcelas mais necessitadas da sociedade”, comentou.