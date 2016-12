As ações serão realizadas para pacientes, familiares e colaboradores, de 19 a 25 desse mês, com início na segunda, às 19h

publicado em 16/12/2016

Não há como negar que o clima natalino inspira emoção, esperança e alegria, por isso a Santa Casa de Votuporanga por meio do Grupo de Humanização, mais uma vez oferecerá aos pacientes, acompanhantes e visitantes uma semana toda exclusiva com atrações musicais voltadas a essa data festiva que é o Natal. O Hospital tem como meta promover a humanização em todos os setores, melhorando a qualidade do atendimento e o acolhimento dos pacientes, dessa forma, as datas comemorativas também são lembradas.

A programação tem início na segunda, dia 19, às 19 horas, com uma apresentação do Coral Zacarias Fernandes. No dia 20, os pacientes do SUS receberão panetones do grupo de voluntários Cúmplices e a noite terá apresentação de música instrumental com os músicos da Igreja Congregação Cristão do Brasil. No dia 21, tem apresentação musical a tarde com Elizabeth Catelan e a noite com Amilar Riva. Na quinta-feira, tem entrega de presentes nas unidades de internação da Pediatria SUS e José Delgado pela mamãe noel e pela branca de neve. Para fechar com chave de ouro, no dia 25, tem entrega de presentes nas unidades de internação da Pediatria, SUS e José Delgado por um trio de voluntárias vestidas de mamãe noel.

“Preparamos essa semana com alegria para que nossos pacientes, familiares, amigos e os colaboradores possam prestigiar. O objetivo é comemorar essa data festiva que é o natal e para isso, sempre optamos por atrações musicais que alegram o ambiente do Hospital. As apresentações passarão pelos corredores da Instituição para que todos possam prestigiar.” Explica a coordenadora da humanização, Patricia Ramos Angeloni.

“A Santa Casa entende o quanto é fundamental a humanização nas diversas áreas do Hospital e por isso, compreendemos a importância em oferecermos uma programação natalina especial para pessoas que em sua maioria estão passando por um momento delicado. Essas apresentações são uma forma de amenizar pelo menos um pouco, a situação em que se encontra esses pacientes. Esperamos que todos possam prestigiar as atrações.” Enfatiza o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana – Torrinha.





Confira a programação completa:

Dia 19, às 19h - Apresentação do Coral Zacarias Fernandes, da Igreja Presbiteriana de Votuporanga

Dia 20, às 17h – Entrega de panetones para pacientes do SUS, do grupo de voluntários Cúmplices e apresentação musical.

Dia 20, às 19h - Apresentação musical instrumental com os músicos da Igreja Congregação Cristão do Brasil

Dia 21, às 15h – Apresentação musical com Elizabeth Catelan

Dia 21, às 19h - Apresentação de música instrumental com Amilar Riva

Dia 22, às 15h - Entrega de presentes nas unidades de internação da Pediatria SUS e José Delgado pela mamãe noel e pela branca de neve