Presos saíram a partir das 6h desta quarta-feira, dia 21

publicado em 21/12/2016

Dos 1.887 presos do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Rio Preto, 1.496 foram contemplados com a saidinha temporária. Eles foram liberados na manhã desta quarta-feira, 21, e devem retornar no dia 27, até as 16h.

A saída temporária é concedida a presos considerados de bom comportamento que já cumpriram 1/6 da pena, nos casos de réus primários e, 1/4 nos casos de reincidentes. São cinco saídas temporárias ao longo do ano. Essa é a última.

Caso o preso não retorne ao presídio na data e horário previstos sem justificativa, ele perde o direito de cumprir o restante da pena em regime semiaberto. Para ter direito ao benefício, o preso também não pode permanecer na rua após as 22h e nem frequentar casas noturnas.

Fonte: Diário da Região