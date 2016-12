A maioria dos atendimentos volta ao normal após às 12h da segunda-feira

publicado em 24/12/2016

Com o Natal chegando, as lojas do Centro de Votuporanga, bancos e supermercados vão funcionar em horário especial. A maioria dos atendimentos volta ao normal após às 12h da segunda-feira.





Comércio

Hoje as lojas do comércio funcionam das 9h às 16h. Na segunda-feira, reabrem das 13h às 18h.





Restaurantes

Skinão – Hoje abre normalmente, das 11h às 15h. Amanhã e segunda-feira o restaurante estará fechado. Na terça-feira o serviço volta ao normal, das 11h às 15h.

Recanto Gaúcho – Hoje o horário de funcionamento segue como nos outros dias, das 11h15 às 14h30. No domingo, o horário é das 11h15 às 15h. Na segunda-feira o restaurante é fechado e na terça-feira o atendimento volta ao normal, das 11h15 às 14h30.

Camilla’s – Hoje o restaurante abre das 11h às 14h30. No domingo não tem expediente. Na segunda-feira o atendimento se normaliza, das 11h às 14h30.

Italiano – Hoje abre normalmente, das 10h30 às 14h. Amanhã o restaurante é fechado. Na segunda-feira o horário de funcionamento é das 10h30 às 14h.

Garfu’s – Hoje abre das 11h às 14h30. No domingo o restaurante é fechado. Na segunda-feira o horário de atendimento é das 11h às 14h30.

Filó – Está em recesso e retorna após o dia 8 de janeiro.





Supermercados

Santa Cruz – Sábado – abre às 7h até as 19h30. Domingo fechado. Segunda-feira 7h às 21h.

Porecatu – Sábado – abre às 7h30 e 19h. Domingo fechado. Segunda-feira 7h até as 22h.

Proença – Sábado – abre às 08h às 19h. Domingo fechado. Segunda-feira 8h às 21h.





Saúde

Os serviços de emergência, como o atendimento no Mini-Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, UPA 24 horas e SAMU, serão mantidos durante o Natal. Na segunda-feira, os serviços voltam ao normal às 12h. O atendimento ao público é realizado até as 15h.





Saev Ambiental

O serviço de plantão 24h da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) será mantido pelo 0800 770 1950. Na segunda-feira, os serviços voltam ao normal às 12h. O atendimento ao público é realizado até as 15h.





Bancos

O público pode utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados) para realizar operações bancárias. Além disso, as contas que possuem código de barra poderão ser pagas nos próprios caixas automáticos. Na segunda-feira os bancos abrem normalmente.





Poupatempo

Neste sábado o Poupatempo estará fechado. Na segunda-feira, o atendimento retorna a partir das 12h. O Disque Detran.SP, central telefônica para informações aos cidadãos, também não funcionará nas datas em que os postos estão fechados, mas na segunda-feira voltarão a funcionar em seu horário habitual, das 7h às 19h.