Esta sexta-feira é o último dia em que as lojas ficarão abertas até as 22h

publicado em 22/12/2016

As lojas do comércio de Votuporanga estão atendendo em horários diferenciados nestes últimos dias de 2016. Esta sexta-feira (23/12) é o último dia em que as lojas ficarão abertas até as 22 horas. Buscando oferecer maior tempo para as compras de Natal e ano novo, o horário estendido começou a vigorar no último dia 12 de dezembro. Quem compra no comércio da cidade neste período está concorrendo a um Palio e uma moto Dafra pela promoção “Sonho de Natal”.

No sábado, dia 24, as lojas funcionam das 9h às 16 horas. Na segunda, reabrem das 13h às 18 horas. De 27 a 30 atendem das 9h às 18 horas e no sábado, último dia do ano, das 9h às 13 horas. Na segunda-feira, dia 2 de janeiro, o comércio de Votuporanga estará fechado. O atendimento será retomado no dia 3 de janeiro, das 9h às 18h. Também no dia 3, a ACV sorteará os ganhadores da campanha de Natal.

As datas de abertura e fechamento foram definidas em acordo coletivo dos Sindicatos do Comércio e dos Comerciários, com a participação da Associação Comercial de Votuporanga, que realizou assembleia com os empresários.

Conforme destaca o presidente da ACV, advogado e empresário, Celso Penha Vasconcelos, o documento foi uma grande conquista para o comércio local. O calendário traz as datas desde agosto de 2016 até novembro de 2017.

“A programação antecipada era uma reivindicação da classe e foi desenvolvida em comum acordo entre os representantes dos comerciantes e dos comerciários. Todos ganham com isso, já que os empresários podem fazer um planejamento de vendas e de estoque, do outro lado, os funcionários sabem os dias de trabalho e como programar férias e descansos. Mas quem mais ganha é o consumidor que sabe de maneira clara e antecipada quando poderá contar com as lojas abertas para realizar suas compras”.