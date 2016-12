Nove superintendentes da autarquia são homenageados na galeria inaugurada na tarde de ontem na sede da autarquia

publicado em 22/12/2016

Superintendes e familiares dos homenageados participaram da inauguração ontem

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Foi inaugurada na tarde de ontem (21) a galeria dos supe rintendentes da Saev Ambiental. O ato contou com a presença do prefeito Junior Marão, do atual superintendente Oscar Guarizo, de outros que já comandaram a autarquia e familiares dos homenageados.

O espaço conta com fotos de todos os superintendentes: Frutuoso Martins Jurenti, Jesus Silva Melo, Larte Colato, Marco Antônio Bolzan Beretta, Ambrósio Riva Neto, Walter José Trindade, Wilson Luiz Galisteu, Marcelo Marin Zeitune e Oscar Guarizo.

Jesus Silva Melo discursou em nome dos homenageados. De acordo com ele, cada um dos retratados na galeria deram sua contribuição para o desenvolvimento da Saev e, portanto, também são responsáveis pelo sucesso que a autarquia é hoje. Ele ressaltou ainda a importância do trabalho que a companhia faz no município.

Já Oscar Guarizo agradeceu todos os funcionários da Saev. “Vocês, colaboradores, hoje representam todos os que já passaram por aqui. Muito obrigado”, disse. O atual superintendente contou que a homenagem é uma forma de agradecer todos os superintendentes que tanto ajudaram a autarquia.

Guarizo também enalteceu o serviço que a companhia realiza no município: “é uma das principais empresas desse ramo no Brasil”.

Último a discursar, o prefeito Junior Marão comentou que sempre a favor de qualquer homenagem a quem auxiliou no desenvolvimento do município. “Fico muito feliz por essa iniciativa. Todos aqui são homens valorosos”, resumiu. O chefe do Executivo disse estar muito feliz em poder participar da homenagem.

Marão destacou ainda que Votuporanga deu um importante passo quando decidiu gerir sua água e lembrou que mais da metade dos municípios do Estado passaram para a Sabesp, porque as cidades entendem que é um empecilho. “Foi uma decisão sábia e importante”, falou. O prefeito concluiu dizendo que a história da Saev é rica e ela só tem a crescer cada vez mais.