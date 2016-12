Período de festas chegando e muitos aproveitam estas datas especiais para visitar a família. O Terminal Rodoviário “Leônidas Pereira de Almeida” está mais movimentado nesta época do ano e a estimativa é que, nesta Semana do Natal, passem pelo local 400 pessoas por dia.

O destino mais procurado é para outros Estados como Mato Grosso e Minas Gerais. “Também há votuporanguenses que vão para a capital e outras cidades de São Paulo. Além disso, recebemos muitas pessoas que visitam nossa cidade”, afirmou o administrador da unidade, Paulo César Soares.

Para atender a demanda, a equipe do Terminal se organizou para trabalhar 24h. “Nos dividimos enquanto manutenção e na administração. Estaremos à disposição para qualquer dúvida e informação do turista”, complementou.

O Terminal Rodoviário ganhou revitalização em 2010. Na área de embarque, foram instalados quatro televisores LCD e longarinas para espera dos ônibus. A rodoviária conta também com elevador para deficientes físicos e um espaço de convivência com mesas, cadeiras e bancos.

A Prefeitura de Votuporanga investiu aproximadamente R$ 300 mil no espaço, na melhoria das lojas, banheiros e também no forro e teto, nova iluminação e trabalho paisagístico. Houve trabalho de comunicação e identificação visual.

Além disso, o local ganhou monitoramento eletrônico com oito câmeras que transmitem as imagens em tempo real para a Central de Monitoramento que fica na sede da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança. As ferramentas atuam evitando ocorrências e garantindo maior segurança de quem transita pelo local.