SEXTA





Centro de Cultura e Turismo + “Minhocas,

o Filme” + “Tudo Pode Dar Certo”

Nesta sexta-feira o Ponto MIS recebe diversas atrações. Logo pela manhã será exibido “Minhocas, o Filme”, às 11h. Já às 17h, é a vez do filme “Tudo Pode Dar Certo”. As atrações são gratuitas e abertas a toda a população. A programação é realizada na sala Cinema Cultural, no Centro de Cultura e Turismo.





Morphine Street Bar + Os Ortodoxos

A banda Os Ortodoxos se apresenta nesta sexta-feira, na Noite da Brilhantina, a festa temática anos 50 e 60, no Morphine Street Bar. A banda promete levar o melhor do rockabilly no local, a partir das 22h. A entrada é no valor de R$15. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.





SÁBADO





Centro de Cultura e Turismo + “O Jeca e a Freira” + “Com os Pés na Cabeça” + “A Garota das Teias”

+ “Tudo Pode Dar Certo”

No sábado a programação do Ponto MIS continua na sala Cinema Cultural, no Centro de Cultura e Turismo. O filme “O Jeca e a Freira” é exibido às 15h30. O curta “Com os Pés na Cabeça” é exibido às 18h. Logo em seguida, às 18h30, é a vez do curta “A Garota das Teias” e às 19h será exibido o filme “Tudo Pode Dar Certo”. Toda a programação é gratuita.





Ki-Mania Rock Bier + Nasal Rock Trio

Um especial Barão Vermelho é o que você merece neste sábado. A banda Nasal Rock Trio se apresenta no Ki-Mania Rock Bier, a partir das 22h30. A banda promete o melhor do repertório para o público do local. A casa de shows fica na rua João da Cruz Oliveira, número 3.079.





Baltazar Botequim + Klebão e Convidados

Neste sábado rola a tradicional feijoada no Baltazar Botequim, a partir das 12h. Quem se apresenta é Klebão e Convidados, com o melhor do repertório. O buffet opcional é no valor de R$24,90 por pessoa, com caipirinha free até às 14h. O Baltazar Botequim fica na rua Tibagi, número 3.248.





Morphine Street Bar + Fellipe Ajure e João Fábio

Fellipe Ajure e João Fábio se apresentam neste sábado, no Morphine Street Bar, a partir das 23h, tocando um especial Charlie Brown Jr e O Rappa. A entrada é no valor de R$10. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.









DOMINGO





Baltazar Botequim + Violada de Verão

Neste domingo tem a Violada de Verão do Baltazar Botequim. A Sunset Sertaneja conta com a dupla Dárcio e Darlan, a partir das 16h. O Baltazar Botequim fica na rua Tibagi, número 3.248.





Ki-Mania Rock Bier + Murillo Henrique

Neste domingo, a partir das 19h, o cantor Murillo Henrique apresenta o melhor de Legião Urbana no Ki-Mania Rock Bier. A casa de shows fica na rua João da Cruz Oliveira, número 3.079.