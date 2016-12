Para participar do espetáculo, basta doar um brinquedo, de qualquer valor, ou 1 kg de alimento, que será destinado ao Recanto Tia Marlene

publicado em 21/12/2016

Músicas como ‘She’, ‘November Rain’ e ‘A Bela e a Fera’ irão garantir uma apresentação muito diferente

Da Redação





Quem gosta de música clás sica e ainda quer ajudar uma entidade assistencial, hoje, a partir das 20h, será promovido o Recital de Natal “Duetto Gratziare & Amigos”, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Segundo a organização do espetáculo, será uma apresentação diferente, com músicas conhecidas que irão recordar e emocionar o público presente no local. “As músicas serão tocadas em quinteto: piano, três violinos e violoncelo. Músicas como ‘She’, ‘November Rain’, ‘A Bela e a Fera’ e composições de Brian Adams, dentre outras, irão garantir uma apresentação muito diferente”, afirmou.

Os convites não precisam ser adquiridos antecipadamente. Para participar do espetáculo, basta doar um brinquedo, de qualquer valor, ou 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Recanto Tia Marlene. “Esperamos todos lá. Pedimos que todos ajudem a divulgar essa ideia”, disse a organização do espetáculo.

(Colaborou Gabriele Reginaldo)