Localizado na avenida República do Líbano, o aparelho já multou 5.353 pessoas; limite de velocidade no local é de 50 km/h

publicado em 18/12/2016

O radar instalado na avenida República do Líbano foi o que mais multou motoristas (A Cidade/Aline Ruiz)

Aline Ruiz

O radar instalado para flagrar motoristas que trafegam em velocidade superior a máxima permitida na avenida República do Líbano é o campeão deste tipo de multa em Votuporanga. Em segundo lugar está o radar instalado no prolongamento da avenida Emílio Arroyo Hernandes, seguido do radar que fica na avenida Jerônimo Figueira da Costa. As informações são de uma empresa responsável pela fiscalização dos radares de Votuporanga, por meio da Prefeitura Municipal.

O ponto de fiscalização que mais produziu multas em 2016 está na avenida República do Líbano, localizada logo após o Cemitério Municipal. De janeiro a outubro deste ano, foram 5.353 multas. O aparelho registra em média 17 multas por dia, sendo que o limite fiscalizado nesse trecho da avenida é de 50 km/h.

O segundo radar fixo que mais aplicou multas nos motoristas de Votuporanga foi o localizado no prolongamento da avenida Emílio Arroyo Hernandes. O aparelho multou, de janeiro a outubro deste ano, 3.630 pessoas, o que corresponde, em média, 12 multas registradas por dia. O limite fiscalizado nesse trecho também é de 50 km/h.

O terceiro e último radar que mais aplicou multas em Votuporanga neste ano foi o localizado na avenida Jerônimo Figueira da Costa, foram 876. O número é bem menor se comparado aos dois primeiros aparelhos. Neste, o limite fiscalizado é de 50 km/h.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança informou que não possui o valor gerado por cada radar, apenas em sua totalidade. Em levantamento de janeiro até 31 de outubro de 2016, os aparelhos, 13 no total, arrecadaram R$ 1.129.557,27 (incluindo radares fixos e móvel).

O valor da multa por excesso de velocidade em até 20% da máxima permitida era de R$ 85,13 até novembro. Já em até 50% da máxima permitida era de R$ 127,69. Agora elas subiram para R$ 130,16 e R$195,23, respectivamente.





Excesso de velocidade

Em recente reportagem realizada pelo A Cidade, foi apresentado um ranking das infrações que mais geram multas para os motoristas de Votuporanga de janeiro a outubro deste ano. Transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20% ficou em primeiro lugar, foram 14.953 autuações. Em segundo lugar, ficou a infração por transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 20 até 50%, fazendo 3.230 autuações.





Regras

A legislação de trânsito determina que o limite de velocidade fiscalizado seja informado em placas de velocidade pouco antes do ponto onde o radar está localizado. Não existe, porém, a obrigatoriedade de informar que há a fiscalização eletrônica no local.

Os radares fixos têm que estar em locais visíveis, segundo resolução do Conselho Nacional de Trânsito. A mesma regra não é exigida para o uso de radares móveis.





Aumento de velocidade

em avenidas

Em outubro deste ano, o vereador Douglas Lisboa chegou a apresentar uma proposta ao Executivo para que analisasse mudar o limite de velocidade das avenidas da cidade de 50 km/h para 60 km/h.