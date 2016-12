A Prefeitura de Votuporanga informa que não haverá atividades de expediente da administração direta e indireta nos dias 23 e 30 deste mês. O ponto facultativo foi determinado por decreto em virtude das comemorações de Natal e Ano Novo.

Serão mantidos somente os serviços de emergência como o atendimento no Mini-Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, UPA 24 horas e SAMU, além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800 770 1950. Também estarão em funcionamento normalmente as unidades do Ecotudo Norte e Sul, que atendem 24 horas.

Já nos dias 26 de dezembro e 02 de janeiro o expediente nas repartições públicas municipais terá início às 12 horas. Nestes dois dias a Central de Atendimento do Paço Municipal estará aberta ao público das 12h às 15 horas. Outras informações pelo telefone (17) 3405 9700.