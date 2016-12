No total, 21 famílias foram beneficiadas com os programas e R$120.949,15 foram destinados aos programas

publicado em 27/12/2016

Os programas são de responsabilidade do Departamento de Habitação e podem ser acionados em alguns casos específicos

Da Redação

Para ajudar famílias em situações de vulnerabilidade, a Prefeitura de Votuporanga oferece os benefícios “auxílio-moradia” e “aluguel social”. Neste ano, 21 famílias foram beneficiadas com os dois programas e R$120.949,15 foram destinados aos programas, sendo 14 famílias com auxílio-aluguel (R$51.300,00) e sete com aluguel social (R$69.649,15).

Segundo o Poder Executivo, o valor de auxílio-moradia é de R$300 mensais. “O Departamento de Habitação concede auxílio-moradia somente em alguns casos específicos de desfavelamento”, afirmou.

O aluguel social também é de responsabilidade do Departamento de Habitação e pode ser acionado em casos de desfavelamento ou em casos acionados pela Defesa Civil, em que o imóvel que a família mora se encontra com problemas na estrutura devido a incêndios, enchentes e/ou ocorrências climáticas.

“O benefício só é autorizado à famílias em situações de vulnerabilidade, mediante análise do Conselho Deliberativo Municipal de Habitação, após comprovação da situação que inclui visita de assistente social”, explicou a Prefeitura.

Os interessados devem protocolar pedido na Central de Atendimento com dados da família para dar início ao processo. (Colaborou Gabriele Reginaldo)