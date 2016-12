A abertura dos envelopes contendo documentação e proposta das empresas está marcada para acontecer no dia 12 de janeiro

publicado em 28/12/2016

O investimento e conclusão da obra ainda não foi divulgado devido o processo licitatório

As obras do prolongamento da avenida Wilson de Souza Foz, que interligará com a avenida Mário Pozzobon, sendo o novo acesso para a Zona Norte da cidade, já tiveram início e estão em fase de preparação do terreno para o começo da etapa de infraestrutura do local.

Na última sexta-feira (23), a Prefeitura publicou aviso de licitação para contratação de empresa que fará a obra de pavimentação, guias e sarjetas do local, e disse ainda que a obra deverá ser realizada em 2017. “A abertura dos envelopes contendo documentação e proposta das empresas interessadas está marcada para acontecer no dia 12 de janeiro”, afirmou em nota.

Até o momento, o Executivo informou que a instalação de galerias de águas pluviais será feita, porém, o trabalho, além de estar condicionado a fatores climáticos, precisa ocorrer antes da construção de guias, sarjetas e pavimentação para que não haja prejuízos na qualidade do serviço. “Esta etapa acontecerá assim que encerrado o processo licitatório”, explicou.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo é fazer com que a via seja parte de um futuro anel viário que facilitará o deslocamento entre as quatro regiões da cidade. “A via que será interligada com a Avenida Prefeito Mário Pozzobon será de grande importância para o sistema viário em geral, desafogando diversos outros cruzamentos”, disse.