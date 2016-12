Cidade

Prefeito entrega 575 casas do Residencial Vida Nova Votuporanga dia 30

As 575 casas serão inauguradas e entregues aos proprietários às 9h30, com a presença do prefeito Junior Marão e lideranças da cidade

publicado em 22/12/2016

Casas do Vida Nova Votuporanga Da Redação O prefeito Junior Marão confirmou para o próximo dia 30 de dezembro, às 9h30, a inauguração e entrega das 575 casas do Residencial Vida Nova Votuporanga. A obra é feita pelo Grupo Pacaembu e tem apoio da Prefeitura de Votuporanga. O Vida Nova Votuporanga é dividido em três módulos: 175 unidades para módulo I, com contratos assinados dia 8/9/2015; 188 unidades para o módulo II, assinado dia 22/9/2015; e 212 unidades para o módulo III, assinado dia 16/10/2015. Todas as unidades do Vida Nova Votuporanga foram comercializadas na planta, antes da assinatura dos contratos, e são financiadas pela Caixa por intermédio do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. O Grupo Pacaembu também tem em andamento na cidade outro empreendimento na Zona Oeste. Trata-se do Residencial Vida Nova Votuporanga II, que contará com a construção de 783 casas.



