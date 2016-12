Prefeitura de Votuporanga e Saev Ambiental inauguram hoje, às 18h, o Poço Profundo Sudeste, que fica no bairro Comerciários

publicado em 28/12/2016

O poço profundo da região Sudeste também será interligado aos demais poços da cidade

Daniel Castro

Daniel Castro





Prefeitura de Votuporanga e Saev Ambiental inauguram hoje, às 18h, o Poço Profundo Sudeste, que fica no bairro Comerciários. O prefeito Junior Marão, o superintendente da Saev e Oscar Guarizo participarão da inauguração.

Segundo Guarizo, a localização do novo poço profundo é devido a grande dificuldade para chegar água até os bairros localizados no alto do Assary Clube de Campo. “É uma região que fica em um dos pontos mais altos da cidade e devido a esta localização, em horários de pico, muitas vezes a água chegava sem pressão nas residências, e, com este novo poço vamos conseguir acabar com este problema nesta região”, destacou Guarizo.

Foram construídos um reservatório elevado com altura de 30 metros, com capacidade para armazenar 300m² de água, e um reservatório semienterrado com diâmetro de 26.600 metros e uma profundidade de 5 metros, com a capacidade de armazenamento de 2 milhões de litros. Além disso, o poço profundo atingiu a profundidade de 1.454 metros e, segundo a Saev, tem capacidade de produzir 450 m³ de água por hora.

O poço profundo da região Sudeste também será interligado aos demais poços da cidade. A interligação permite que caso algum poço precise receber algum tipo de manutenção não precise interromper o abastecimento, sendo possível receber água de outra região.