publicado em 27/12/2016

Local foi inaugurado em novembro deste ano e atende atualmente cerca de 70 praticantes

Para melhorar o local e garantir a segurança, a pista de motocross de Votuporanga, inaugurada em novembro deste ano, receberá alambrado e portão no entorno do local, que fica ao lado do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, com entrada pela rodovia Péricles Belini.

Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer, a licitação para a contratação da empresa que fará o serviço já foi encerrada. “O investimento será de R$ 32 mil e a previsão é de que a obra tenha início dentro de 15 dias”, afirmou em nota.

A pasta afirmou ainda que o local é de responsabilidade da Associação Votuporanguense de Pilotos de Motocross e contou com apoio da Prefeitura na etapa de construção.

De acordo com Wagner Faustino Borges, presidente da Associação, esta etapa da obra é de grande importância devido a segurança dos praticantes do esporte e da população em geral. “É uma segurança para ambos, já que é um entretenimento para a população. Crianças vão ao local e é perigoso, por isso, cercando, vamos isolar o local para evitar que ocorra imprevistos”, explicou.

Wagner disse ainda que a obra não está concluída e que algumas questões de infraestrutura devem ser feitas no local, que conta atualmente com cerca de 70 praticantes. “Em breve, depois da instalação dos alambrados e portão, será feita a parte de infraestrutura, como energia e água”, disse.