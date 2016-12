Em seu discurso, Pedro destacou que cumpriu seu trabalho de vereador com honestidade

publicado em 21/12/2016

Pedro Beneduzzi fez um rápido discurso de despedida

Daniel Castro

Durante a 46ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite de anteontem, seis vereadores fizeram discurso de despedida, entre eles Pedro Waldeci Crescencio, o Pedro Beneduzzi (PV). Ele garantiu que, mesmo fora da Casa de Leis, seguirá trabalhando pelo município.

Em seu discurso, Pedro destacou que cumpriu seu trabalho de vereador com honestidade e fez um mandato sem manchas. Ele garantiu que se esforçou bastante para fazer o possível para atender da melhor forma a população. O legislador observou ainda que sempre analisou os projetos com cuidado, sempre tentando colaborar com a Administração Municipal e com a comunidade.

O parlamentar cumprimentou e agradeceu seus colegas pelos quatro anos de trabalho juntos, em que aconteceram divergências, o que faz parte do processo democrático. Ele também agradeceu todos os funcionários da Casa de Leis que o ajudaram no desenvolvimento do trabalho.