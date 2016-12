Durante as 24h, 50 interactianos se revezarão ininterruptamente em cima de uma bicicleta ergométrica para chamar a atenção da população

publicado em 16/12/2016

A iniciativa surgiu dos jovens do Interact Club

Da Redação





A partir de hoje, às 13h, até amanhã, no mesmo horário, será promovida a quinta edição do Interact Pedalando 24h pela APAE, na Concha Acústica. A iniciativa surgiu dos jovens do Interact Club, com o objetivo de incentivar o esporte e mostrar a importância da APAE em Votuporanga.

Durante as 24h, 50 interactianos se revezarão ininterruptamente em cima de uma bicicleta ergométrica para chamar a atenção da população. No local, ações solidárias, que tem como prêmio um iPhone 6, serão vendidas no valor de R$2. A população ainda tem a opção de comprar cinco ações para participar de um ciclismo hoje, às 19h30.

Segundo a presidente do Interact, Amanda Dornelas, parte da renda arrecadada será destinada a APAE da cidade. “A expectativa é arrecadar cerca de R$15 mil, assim como nos anos anteriores. Vamos destinar 60% da renda para a instituição”, explicou.

Segundo a presidente da APAE, Márcia Luquete Gianoti, ações como esta do Interact Club ajudam na manutenção da instituição. “Esses eventos nos ajudam muito para manter os serviços da escola. Estaremos com os jovens do Interact ajudando na divulgação no sábado, até as 13h”, contou.

Na oportunidade, alunos da APAE se apresentarão no local, assim como outras atrações serão promovidas.