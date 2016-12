São horários diferentes nas igrejas para celebrar o nascimento do menino Jesus

publicado em 24/12/2016

A Catedral Nossa Senhora Aparecida promove a missa às 19h

Da Redação





As paróquias de Votuporanga divulgaram os horários das celebrações de Natal. São horários diferentes nas igrejas para celebrar o nascimento do menino Jesus.

No dia 24, a Catedral Nossa Senhora Aparecida promove a missa às 19h, presidida pelo bispo dom Moacir Aparecido de Freitas, assim como a missa do dia 25, às10h. Ainda no domingo será realizada uma missa às 19h, presidida pelo padre Gilmar Margotto.

A Paróquia Santa Luzia celebra duas missas de Natal. Uma hoje, às 20h, e outra amanhã, às 19h. Quem faz a celebração da palavra é o padre Geomar Alves dos Santos.

O padre Carlos Rodrigues dos Santos celebra a missa de natal hoje, às 20h, e amanhã, às 19h30, na paróquia São Bento.

A Paróquia Senhor Bom Jesus tem três horários de missas. Hoje, a celebração de Natal começa às 19h. Amanhã são dois horários: às 9h e às 19h, presididas pelo pároco Marcio Tadeu.

A igreja Santa Joana Princesa tem dois horários de missa entre hoje e amanhã. Neste sábado, ela será presidida às 20h, pelo padre José Américo Alves. Já no domingo, a celebração começa às 19h e é presidida pelo diácono Michel.

A Paróquia São Cristóvão celebra a missa hoje, às 21h e amanhã, às 19h. O padre Ademir Batista da Silva é o responsável pela celebração da palavra.