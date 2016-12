Roupeiro Ramilson Costa Filho retorna ao Clube Atlético Votuporanguense e trabalha com humildade nos bastidores da Alvinegra

publicado em 22/12/2016

Ramílson Costa, o Paraíba, tem a responsabilidade de cuidar do uniforme da Votuporanguense

Jociano Garofolo

garofolo@acidadevotuporanga.com.br





O anúncio da formação da comissão técnica do Clu be Atlético Votuporan-guense para 2017 trouxe de volta ao time local o nome do roupeiro Ramilson Costa Filho, ou como ele gosta de ser chamado, o Paraíba. O profissional que atua com humildade e muito trabalho nos bastidores substitui Robertão Prado, que foi para o Uberaba de Minas Gerais.

É a segunda vez que Paraíba atua no CAV. Ele esteve nos bastidores da Série A2 e da Copa Paulista de 2014. Nos treinos, atua no apoio ao técnico Ito Roque e claro, cuida com carinho do manto sagrado da Votuporanguense. “Essa parte de rouparia e um cargo altamente de confiança, Na verdade, a nossa participação é direta e diária com os jogadores, é onde tudo começa”, comentou.

Para que o trabalho seja bem realizado, Paraíba explica que é preciso que o clube dê condições de trabalho, algo que o CAV oferece de sobra. “Já passei por vários clubes de diversas divisões de São Paulo, dentre os quais o Guarani, Batatais, Penapolense, Independente e outros. E o CAV é um dos mais organizados que já tive o prazer de trabalhar, por isso voltei. Identifico-me muito com essa cidade e com esse clube”, comentou. O roupeiro começou a carreira no Treze Futebol Clube e é natural de Campina Grande, na Paraíba.





Comissão técnica

Além da Paraíba, fazem parte da comissão técnica de Ito Roque outros profissionais. Para auxiliar o treinador, trabalha Valteir Gomes Franco, com passagens por vários clubes do futebol brasileiro: Botafogo-RJ, Juventude-RS, Vila Nova-GO, Tupi-MG, entre outros. Atualmente Valteir estava no Vila Nova-MG.