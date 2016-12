O pároco concordou com a afirmação e ainda ressaltou que a praça da Matriz é a mais feia de Votuporanga

A praça “Dr. Fernando Costa”, onde está localizada a igreja da Matriz, agora Catedral de Votuporanga, foi alvo de reclamações por parte da população e do próprio pároco Gilmar Margotto. Em entrevista para a Rádio Cidade, um ouvinte falou sobre a falta de iluminação e a calçada do entorno da igreja, que está detonada. O pároco concordou com a afirmação e ainda ressaltou que a praça da Matriz é a mais feia de Votuporanga.

O padre Gilmar Margotto disse que a Prefeitura jogou as rédeas neste fim de ano. “Agora estamos esperando um comprometimento do prefeito eleito João Dado. Posso dizer que hoje a praça mais feia da cidade é a Matriz. Ela precisa de uma atenção especial”, revelou.

Sobre a questão da iluminação, o padre Gilmar voltou a dizer que a situação daquela praça é a pior. “A iluminação é precária, o que é uma vergonha, porque o local é considerado um dos cartões postais da cidade e é o mais escuro. Esperamos que o Dado comece o ano já pensando na reforma da praça da Matriz”, falou.