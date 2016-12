Em março deste ano algumas famílias foram beneficiadas com o aluguel social

publicado em 16/12/2016

Daniel Castro

Daniel Castro





Por meio de indicação legislativa, o vereador Osvaldo Carvalho (PMDB) cobrou que a Prefeitura de Votuporanga retome a retirada das famílias que estão em área de risco na rua Alvim Algarve. O pedido foi apresentado na última sessão da Câmara Municipal e solicita que o Executivo cumpra o Termo de Ajuste de Conduta firmado com os moradores.

Em sua justificativa, o parlamentar disse que os vereadores devem promover a apresentação de proposituras que atendam os anseios da população, por isso o pedido. “Os moradores da rua Alvim Algarve sofrem nos períodos chuvosos com o retorno do esgoto para as suas residências, gerando graves transtornos”, destacou.

O legislador explicou que em março deste ano algumas famílias foram beneficiadas com o aluguel social, devido ao alagamento de suas residências, e o Poder Executivo firmou um Termo de Ajuste de Conduta para a retirada dos demais moradores da área de risco.