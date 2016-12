A frase é do bispo da Diocese de Votuporanga, dom Moacir Aparecido de Freitas, conversou com A Cidade sobre o Natal

publicado em 24/12/2016

Dom Moacir Aparecido de Freitas, bispo da Diocese de Votuporanga, que celebra missa hoje

Em poucos meses à frente da Diocese de Votuporanga, dom Moacir Aparecido de Freitas passará o seu primeiro Natal na cidade. Em conversa com A Cidade, o bispo destacou que a data é muito especial para os cristãos e um momento de renovação da fé.

Dom Moacir ressaltou que o Natal é uma data bastante especial porque que marca no nascimento de Jesus Cristo, “que é um presente de Deus”. É também, acrescentou, uma época em que as pessoas exercitam bastante a sua fé. “É um momento em que Deus expressa o seu amor através do seu filho”, comentou.

O bispo de Votuporanga observou que o sentimento mostrado pelas pessoas no Natal é significativo e bastante importante, no entanto deveria ser exercitado durante todo o ano, já que solidariedade é importante sempre. A data, continuou, é também de renovação da fé, de cultivar boas expectativas para um novo ano que se aproxima.

O líder da Igreja Católica local enaltece a importância de celebrar o Natal “na presença de Jesus Cristo”, por isso fez questão de convidar todos para as celebrações na cidade. Na Catedral, a missa de hoje será celebrada pelo bispo, às 19h. Amanhã, também na Catedral, haverá duas missas: às 10h e às 19h.