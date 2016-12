O natal chegou mais cedo para 700 votuporanguenses. A Secretaria de Assistência Social promoveu uma festa de encerramento do ano, na quinta-feira (15/12), com as famílias atendidas do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM).

A 11ª edição do evento foi realizada no salão social do Assary e contou com a presença do prefeito Junior Marão e da titular de Assistência Social, Marli Pignatari. “Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, especialmente no nosso último ano de mandato. Parabenizo a todos da equipe de Assistência Social, em nome da Marli. Desenvolvemos um belíssimo trabalho, em parceria com os governos estadual e federal. Votuporanga foi referência social com nossos projetos”, afirmou Marão.

Para ele, o Poder Público deve ficar mais próximo da população. “Buscamos fazer o nosso melhor, com este objetivo”, complementou.

Por sua vez, a secretária explicou que a festa promove a integração e a socialização das famílias, propiciando o resgate da autoestima, além de potencializar a autonomia desses indivíduos, principalmente favorecendo o fortalecimento dos vínculos comunitários.

A Festa de Natal foi instituída como umas das formas de viabilizar atividades de socialização, das crianças, adolescentes e suas famílias atendidas pelo CREAS e CRAM, em um momento de alegria, lazer e descontração, restabelecendo o vínculo familiar e a integração social desses indivíduos.

Durante a confraternização, os convidados tiveram várias atividades para se divertir: cama elástica, kit play, equipe de recreacionistas, escultura em bexigas, sorteio de brindes e presentes do Papai Noel. Logo em seguida, foi mostrado o vídeo de Natal com fotos de momentos marcantes ao longo do ano.