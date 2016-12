Acidente aconteceu no km 195 da Euclides da Cunha

publicado em 16/12/2016

Jociano Garofolo





Um violento acidente deixou um homem de 51 anos ferido, na manhã de ontem, na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, próximo ao trevo de Cosmorama. A vítima conduzia um caminhão que colidiu contra a traseira de outro veículo.

O acidente aconteceu por volta das 5h30 de quinta-feira (15). Jamil Machado Vieira, 51 anos, estava na cabine de caminhão que bateu contra traseira de outro veículo. Ele ficou com a perna direita presa nas ferragens e só foi retirado cerca de uma hora depois, com intenso trabalho do Corpo de Bombeiros.