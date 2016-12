A intenção é chamar a atenção de autoridades políticas para resolver a situação da via que incomoda os moradores do entorno

publicado em 16/12/2016

Bananeira foi colocada no meio da via (Facebook)

Em Votuporanga, moradores do bairro Pró-povo resolveram protestar nesta sexta-feira (16) em razão de um grande buraco na rua Paulo Moretti. Populares colocaram uma bananeira no meio da via para alertar motoristas do perigo e também chamar a atenção de autoridades políticas do município nas redes sociais. Segundo a postagem, o buraco está no local faz um bom tempo e nada foi feito.