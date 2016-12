No local, está prevista instalações de uma rotatória e um pontilhão que interligarão a estrada à avenida

publicado em 16/12/2016

Da Redação





Moradores da rua Vitório Albarelo, que fica ao lado do Complexo Esportivo “Victor Hugo Garcia Jorge”, que será inaugurado neste sábado, no bairro Chácara Paineiras, enfrentam, há anos, dificuldades no local em que moram. O A Cidade esteve no local nesta semana, onde ouviu os moradores a respeito do problema.

Segundo Aparecida Fátima de Souza Silva, doméstica, que reside nesse endereço há 40 anos, o local sempre esteve em situação de abandono, sem asfalto, com buracos e mato alto. Ela contou que na última semana, o pai precisou de um atendimento médico com urgência e encontrou dificuldades. “O SAMU precisou ir até a minha casa para socorrer o meu pai e não conseguiu chegar por causa da rua que está sem condições para passagem de carros”, explicou.

Alexandre Ferreira de Souza, que também reside na rua Vitório Albarelo, contou que já encontrou no local uma jibóia e ainda, na última semana, um escorpião, devido o mato alto próximo a casa. “Encontramos várias dificuldades aqui e sempre foi assim. A rua não tem um bom acesso e a sensação é de estar esquecido na cidade. Além da rua, temos também a preocupação com o mato alto, que atrai animais”, disse.

Em nota, a Secretaria de Obras esclareceu que a rua Vitório Albarelo faz parte de um complemento do projeto de construção de alças de acesso à rodovia Péricles Belini, que está em andamento no DER. “No local, está prevista instalações de uma rotatória e um pontilhão que interligarão a estrada Municipal Nelson Bolotário à avenida José Silva Melo. Portanto, o município aguarda posicionamento do órgão quanto à execução das obras”, explicou.

Já o Departamento de Estradas de Rodagem, DER, informou que a contratação das obras para a implantação de alças de acesso na SP-461, está em licitação. “O recebimento e abertura das propostas foram realizados no dia 12 deste mês e agora estão em analise pelo órgão. O próximo passo será a análise da documentação das empresas interessadas. O prazo e cronograma de obra só poderão ser definidos após a finalização do processo licitatório”, afirmou.