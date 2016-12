Morador foi contemplado no sorteio semanal do Saúde Cap

publicado em 19/12/2016

Mais um morador da cidade foi contemplado no sorteio semanal do Saúde Cap. Desta vez, Luis Roberto Caporalino, morador do bairro Parque Guarani, ficou com o segundo melhor prêmio e faturou um Fiat Mobi Ease 1.0 Flex 0km. O maior prêmio do sorteio, um Cruze LT 1.4 Turbo + R$ 10 mil ficou com a moradora de Rio Preto, Elisa Mara Ferreira.

O outro Fiat Mobi Ease 1.0 Flex 0km sorteado também ficou para a região. Uma moradora de Fernandópolis foi contemplada com o veículo. Os sorteios do Saúde Cap acontecem todos os domingos e as cartelas podem ser adquiridas em pontos de vendas fixos ou direto com vendedores.