Foi confirmado no início do mês mais um caso positivo de meningite na cidade. A doença acometeu um menino de três anos, morador do bairro Cidade Jardim. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde da criança é estável. No total, Votuporanga registrou cinco casos positivos de meningite e 23 suspeitas da doença.

Para o controle da doença, a pasta afirma que a vacina que previne a meningite bacteriana é disponibilizada gratuitamente pela rede pública, por meio do calendário vacinal de rotina. Ela é ofertada para crianças, que devem receber a primeira dose com três meses de vida, a segunda com cinco meses e o reforço com um ano de idade. “Os pais ou responsáveis devem acompanhar regularmente a caderneta de vacinação da criança para que todas as vacinas estejam em dia”, explicou em nota.

A Secretaria de Saúde informou ainda que alguns cuidados são necessários para prevenir a meningite viral, como abrir frequentemente as janelas e ventilar os ambientes, evitar aglomerações de pessoas, e tomar as medidas gerais de higienização.

“Fazer uso de um lenço de proteção ao tossir ou espirrar, lavar as mãos regularmente sempre que espirrar, tossir ou tocar em utensílios de uso coletivo (ex: corrimão de escadas, materiais domésticos e escolares, telefones públicos), hidratar-se adequadamente, fazer uma alimentação equilibrada, praticar esporte e repousar e não compartilhar alimentos, nem utensílios com outras pessoas são mais algumas orientações que recomendamos a população”, afirmou.

