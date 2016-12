O parlamentar falou sobre suas ações do Legislativo e agradeceu a parceria com seus colegas

publicado em 22/12/2016

Daniel Castro

Daniel Castro





Em um discurso emocionado, o vereador Matheus Rodero (PSDB) se despediu da Câmara Municipal de Votuporanga na última sessão ordinária do ano. O parlamentar falou sobre suas ações do Legislativo e agradeceu a parceria com seus colegas.

O legislador contou que os quatro anos passaram rápido, no entanto ele pode afirmar, “sem dúvida, que foram os anos mais intensos da minha vida”. Ele relatou que vive momentos de muita alegria, e situações difíceis, que o fizeram crescer e amadurecer. “Em todos eles, pude contar com muitos amigos e parceiros para me apoiar. E isso eu agradeço todos os dias”, falou.

Matheus contou que a política sempre foi o seu sonho. Ele, que nasceu e cresceu em Votuporanga, com seu pai, desenvolveu esse sentimento e a vontade de também fazer algo para ajudar o município. “Vi na política uma maneira de me envolver com as questões da cidade, de ajudar ao próximo e de encontrar soluções para os problemas”, acrescentou.

O vereador lembrou que nesse período na Câmara, teve uma grande perda: seu pai. “Ele faleceu em dezembro de 2014. Ele era meu maior companheiro. Foi difícil até mesmo de continuar aqui, mas, graças ao apoio da família, dos meus sócios e amigos, eu segui adiante e concluí essa missão”, comentou.