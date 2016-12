O vereador Matheus Rodero (PSDB) cumpre nesta segunda-feira, dia 19, o seu mandato como vereador na Câmara Municipal

publicado em 17/12/2016

Vereador destaca a dedicação da mulher no trabalho voluntariado

Da Redação





O vereador Matheus Rodero (PSDB) cumpre nesta segunda-feira, dia 19, o seu mandato como vereador na Câmara Municipal de Votuporanga. Ele não concorreu a reeleição no último pleito eleitoral, realizado no dia 2 de outubro. Para marcar o seu último ato como vereador, Matheus Rodero, como autor de dois projetos de concessão de título de cidadania, estará prestando homenagens a duas personalidades femininas atuantes na comunidade. São elas, Marli Aparecida Beneduzzi Pignatari, esposa do deputado estadual Carlos Eduardo Pignatari, e Márcia Cardoso Luqueti Gianotti, esposa do advogado Douglas Gianotti.

Matheus justificou as suas proposituras destacando o trabalho das mulheres na comunidade. Em entrevista à nossa reportagem, ele enalteceu as senhoras, que “com todo o trabalho em família, como verdadeiras “donas de casa”, ainda encontram tempo para se dedicar as causas da comunidade”. O vereador reconhece que o trabalho da mulher é mais sacrificado que o do homem pela sua preocupação com os filhos e marido. E, ainda, assinalou que “a sensibilidade da mulher deve ser sempre reconhecida “porque em todos os setores de atividade humana, a mulher vem se revelando pela sua extraordinária dedicação e sabedoria”. O vereador vê com justiça a luta de entidades feministas que pedem a igualdade salarial das mulheres com as dos homens”, ressaltou.

O vereador disse também que sente-se honrado em ser o portador dos dois títulos de cidadania, enfatizando que Marli Pignatari revelou-se no trabalho de assistencialismo ainda como presidente do Fundo Social de Solidariedade no governo do marido Carlão Pignatari (2001 à 2008). O convite do atual prefeito Junior Marão para ela ocupar a secretaria de Assistência Social foi um reconhecimento pelo trabalho que ela já havia apresentado em Votuporanga. Sobre o título que será entregue a Márcia Cardoso Luqueti Gianotti, o vereador Matheus comentou os desafios que uma entidade como a APAE requer de seus dirigentes. Ele aponta ainda que, ao longo dos últimos anos, a APAE de Votuporanga vem se destacando como uma das entidade do gênero mais bem estruturada do interior paulista e obtendo conquistas importantes todos os anos. “É preciso valorizar a dedicação daqueles que abraçam à APAE de Votuporanga, e homenageando a Márcia estamos reconhecendo publicamente o trabalho de amor ao próximo de todos aqueles que vivem o dia-a-dia daquela entidade modelo”.