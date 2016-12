A 46ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, a última do ano, é também a derradeira de seis vereadores

publicado em 18/12/2016

Matheus, Osvaldo, Edilson, Eliezer e Jura se despedem

Daniel Castro

A 46ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, a última do ano, é também a derradeira de seis vereadores que se despedem da Casa de Leis: Edilson, Eliezer, Jura, Matheus, Osvaldo e Pedro.

Edilson Pereira Batista, o Edilson do Santa Cruz (PTB), Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PT) e Pedro Waldeci Crescencio, o Pedro Beneduzzi (PV), tentaram a reeleição, mas não conseguiram votos suficientes. Eliezer Antônio Casali (PV) e Matheus Rodero de Oliveira (PSDB) resolveram não se candidatar. Já Osvaldo Carvalho foi candidato a prefeito.

Outro que tentou a reeleição, mas não conseguiu a votação necessária foi Walter José dos Santos, o Wartão (PSB). No entanto, o vereador permanecerá no Poder Legislativo, uma vez que o futuro prefeito convidou Douglas Lisboa (PSDB) para ser o procurador Geral do Município.

Permanecem no Legislativo os reeleitos Emerson Pereira (SD), o vereador mais votado com 2402 votos, Serginho da Farmácia (SD), Mehde Meidão (PTN), Osmair Ferrari (PP), Silvio Carvalho, o Silvão (PSDB), Vilmar da Farmácia (PV) e Gilmar Aurélio, o Gaspar (SD).