Na tarde dessa quinta-feira, dois assaltantes foram mortos durante troca de tiros

publicado em 23/12/2016

Mais um homem suspeito de integrar a quadrilha que tentou roubar o hipermercado Walmart foi morto pela Polícia Militar na noite de quinta-feira, dia 23, no bairro Setsul, em Rio Preto. Na casa em que ele estava, foram encontrados armamento e colete a prova de bala. O nome dele ainda não foi divulgado. Durante a ação um suspeito também foi preso.

Segundo informações da Caep (Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar), havia uma denúncia de que um morador de Rio Preto teria dado suporte à quadrilha que teria vindo da Grande São Paulo para fazer o assalto ao hipermercado. Na tarde desta quinta-feira, 22, dois assaltantes foram mortos durante troca de tiros.

Quando os policiais chegaram na casa, que fica na rua 20 do bairro Setsul, teriam sido recebidos a tiros. Houve intensa troca de tiros e o homem acabou morto segurando um revólver.

No interior da residência também foi encontrado um fuzil, calibre 556, de uso exclusivo do exército e das polícias estaduais. O corpo do homem foi levado para análise no Instituto Médico Legal.

Peritos criminais e investigadores da DIG tentam comprovar qual a identidade do homem e qual a ligação dele com os dois assaltantes mortos na tentativa de roubo e com o suspeito detido dentro do hipermercado.